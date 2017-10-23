Кожевников: у СКА не такой радостный ход, ЦСКА может победить за счёт желания

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выделил причины, по которым ЦСКА может обыграть питерских одноклубников в сегодняшнем “армейском” дерби.

“ЦСКА может победить за счёт желания и самоотдачи. Тем более после проигрыша “Локомотиву” у них есть шанс реабилитироваться. У СКА сейчас не такой радостный ход. Все игроки, безусловно, будут биться и доказывать в этом матче. Я думаю, что это будет самая интересная игра тура”, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.