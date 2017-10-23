В Исилькуле прошёл Кубок открытия сезона Ночной лиги в Омской области

21 и 22 октября в Исилькуле состоялось открытие седьмого сезона Ночной хоккейной лиги, которое впервые прошло в формате кругового турнира с участием четырёх команд — Кубка открытия. Отборочный этап стартует только в начале ноября.

Двукратный чемпион омской Ночной лиги «Титан», бронзовые призёры двух прошлых сезонов «Пятый легион» и «Крез-Агро» и команда-хозяйка соревнований «Форпост» провели за два дня в общей сложности шесть матчей, сыграв между собой по круговой системе. Лидеры в квартете участников определились уже в первый игровой день, когда «титановцы» уверенно переиграли «Пятый легион» — 7:2, а «Форпост» взял вверх над «Крез-Агро». В заключительном матче игрового дня победители сыграли между собой, показав упорную борьбу, которая в итоге завершилась ничейным результатом — 2:2.

После напряжённого игрового дня для спортсменов был организован поход в местный кинотеатр. Специально для участников Кубка открытия был организован дополнительный сеанс фильма «Салют-7» в формате 3D.

Второй игровой день расставил команды по местам – «Крез-Агро» и «Пятый легион» боролись за третье место, а «Титан» и «Форпост», одержав ещё по одной победе, решали судьбу первого места по разнице забитых и пропущенных шайб. Она оказалась лучше у ХК «Титан», и команда пополнила свою копилку ещё одним трофеем.

По итогам Кубка открытия были отмечены лучшие игроки турнира. В номинации «Лучший нападающий турнира» признан Евгений Кеннер из «Форпоста», лучшим вратарём стал Владимир Колоша из «Крез-Агро», лучшим защитником — Дмитрий Занковец («Пятый легион»), а звание лучшего бомбардира завоевал Алексей Шагаров из «Титана».

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