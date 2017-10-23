Бадюков: у ЦСКА наладился состав, а СКА может не хватить чётких прежних звеньев

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков перед матчем ЦСКА — СКА определил факторы, за счёт которых каждая из команд способна победить в этой игре. Встреча состоится в Москве, начало — в 19:30 мск.

ЦСКА победит СКА за счёт мотивации. Прогнозы на игровой день КХЛ А «Йокерит» начнёт новую победную серию.

“ЦСКА может выиграть, потому что он играет дома. В последнее время у них наладился состав. Тройки сформированы, и, скорее всего, у москвичей появится долгожданный Ожиганов. У ЦСКА сейчас четвёртое звено может забить больше, чем первое. Все четыре пятёрки выполняют одинаковый объём работы. Это момент, который нужно учитывать. У команды Никитина была победная домашняя серия, в которой она уверенно себя чувствовала, кроме матча с “Локомотивом”. Большинство наладилось, мы видим, что команда часто забивает при игре в неравных составах.

Касаемо СКА, я думаю, что у них также многое будет зависеть от большинства и мастерства, которое есть у подопечных Знарка. Передёрнул он звенья, и непонятно, вернёт ли старые сочетания. Дацюка с Ковальчуком раскинули по разным пятёркам, пытаются разбавить состав. Всё долго держалось на чётких трёх звеньях, и вот их как раз может не хватить в игре с ЦСКА. Кто-то где-то обязательно слабину даст. Но за счёт большинства, Ковальчука, Херсли, Павла Валерьевича и других опытных игроков СКА может выиграть. Настрой будет сумасшедшим. Опять же, мы ждём от Барабанова и Гусева такой же красивой игры. Их креативные решения могут принести успех СКА”, — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

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