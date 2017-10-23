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КХЛ сняла дисквалификацию с Сергея Андронова, он сможет сыграть со СКА

23 октября 2017, понедельник. 15:44 Хоккей

Департамент судейства разъяснил ситуацию с дисциплинарными штрафами игрока ЦСКА Сергея Андронова.

Во время матча ЦСКА – «Северсталь», который состоялся 5 октября 2017 года, нападающему хозяев Сергею Андронову был выписан 10-минутный дисциплинарный штраф, затем СДК дополнительно наложил на него 10-минутный дисциплинарный штраф. Согласно п. 1.19 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ вторая «десятка» трансформировалась в дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.).

В матче с «Локомотивом», который состоялся 21 октября 2017 года, Андронов получил штраф за «Атаку в голову и шею» (2+10). В этом сезоне у Андронова два 10-минутных штрафа и один 20-минутный. Таким образом, он сможет принять участие в ближайшем матче своей команды.

ЦСКА 23 октября примет СКА, встреча начнётся в 19:30 мск.

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Видео удаления Андронова в матче с «Локомотивом» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Сергей Андронов Хоккейное судейство
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