КХЛ сняла дисквалификацию с Сергея Андронова, он сможет сыграть со СКА

Департамент судейства разъяснил ситуацию с дисциплинарными штрафами игрока ЦСКА Сергея Андронова.



Во время матча ЦСКА – «Северсталь», который состоялся 5 октября 2017 года, нападающему хозяев Сергею Андронову был выписан 10-минутный дисциплинарный штраф, затем СДК дополнительно наложил на него 10-минутный дисциплинарный штраф. Согласно п. 1.19 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ вторая «десятка» трансформировалась в дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.).

В матче с «Локомотивом», который состоялся 21 октября 2017 года, Андронов получил штраф за «Атаку в голову и шею» (2+10). В этом сезоне у Андронова два 10-минутных штрафа и один 20-минутный. Таким образом, он сможет принять участие в ближайшем матче своей команды.

ЦСКА 23 октября примет СКА, встреча начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА победит СКА за счёт мотивации. Прогнозы на игровой день КХЛ А «Йокерит» начнёт новую победную серию.

Видео удаления Андронова в матче с «Локомотивом» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.