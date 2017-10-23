Лучший бомбардир «Амура» Бывальцев может перейти в «Металлург» Мг

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Амура» Алексей Бывальцев может пополнить состав магнитогорского «Металлурга».

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23-летний форвард, на счету которого 21 (8+13) очко в 24 матчах, является лучшим бомбардиром «Амура» в этом сезоне. Бывальцев – воспитанник магнитогорского хоккея, выступал в МХЛ за «Стальных Лисов» в сезоне-2013/14, но за основную команду «Металлурга» не играл. Он покинул Магнитогорск четыре года назад и дебютировал в КХЛ в составе «Адмирала». Выступает в Хабаровске третий сезон, всего в 124 матчах КХЛ набрал 42 (17+25) балла за результативность.

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