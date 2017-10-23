Контиола: надеялся, что «Йокерит» обыграет СКА и его серию прервёт «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Петри Контиола рассказал, что изменилось в игре команды после отставки Алексея Кудашова и назначения Дмитрия Квартальнова главным тренером. Кроме того Контиола отметил, что жалеет о поражении «Йокерита» в матче со СКА, потому что надеялся, что победную серию финской команды прервёт «Локомотив».

«Смена тренера была хорошей вещью в плане пробуждения, но в остальном это похожие тренеры. Получалось так, что иностранцы гарантированно играют, но чтобы добиться успеха в КХЛ, надо, чтобы проявляли себя местные игроки. С начала сезона я очень много играл, когда доходило до 23 минут игрового времени, я чувствовал, что будто качусь в гору. Теперь нагрузка распределяется умнее.



Я надеялся, что «Йокерит» выиграет в Санкт-Петербурге, чтобы мы сами могли прервать его победную серию. Я видел несколько матчей «Йокерита», смотрел видео, они показывают красивый хоккей. Нам придётся показать свою лучшую игру, если мы хотим чего-то добиться.



Да, сыграть на Олимпиаде – одна из моих целей в этом сезоне, но до этого ещё много времени. Календарь КХЛ составлен очень плотно, что у нет времени ни на что, кроме игр», — цитирует Контиолу Iltalehti.