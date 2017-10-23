Гусев – о чемпионстве СКА: не было суперсчастья, пара недель на позитиве

Нападающий СКА Никита Гусев рассказал, какие испытывал эмоции после победы в Кубке Гагарина—2017.



«Сначала особенных эмоций и не чувствовал. Через некоторое время они пришли, но так же быстро и ушли. Не было супербольшого счастья и постоянных мыслей: «Вот, я выиграл!» Пара недель на позитиве – это да. А потом ты понимаешь, что у тебя впереди следующий сезон и надо готовиться, чтобы выступить так же, чтобы потом весной порадоваться.



Чемпионский парад? Это отдельная история. Такая красота, позитив, так отлично всё было организовано! Классные воспоминания. Перстень вот вручили. Правда, не ношу, такой на людях носить не будешь», — цитирует Гусева официальный сайт КХЛ.

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