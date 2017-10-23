«Северсталь» проведёт встречи с «Барысом» и «Сибирью» в ретроформе

Череповецкая «Северсталь» на своём официальном сайте объявила, что проведёт встречи с астанинским «Барысом» и новосибирской «Сибирью» в ретроформе.



Эта форма неоднократно признавалась болельщиками одной из самых красивых и запоминающихся. Игроки «Северстали» выступали в таких свитерах на протяжении трёх сезонов: 1995-1996, 1996-1997 и 1997-1998 гг. Именно эта форма впервые представила ставшие уже традиционными жёлто-чёрные цвета клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.