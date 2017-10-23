В Павлово стартовал отборочный этап VII фестиваля Ночной лиги

22 октября на площадке ФОК «Звезда» в городе Павлово Нижегородской области стартовал Отборочный этап VII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд — соревнования пройдут в пяти городах области с участием шести команд.



Торжественная церемония завершилась первым вбрасыванием шайбы, которое совершили мастер спорта международного класса, директор ФОК «Звезда» Николай Биушкин и региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Нижегородской области, мастер спорта, президент Федерации фигурного катания на коньках области Дмитрий Злобин.



В этом сезоне соревнования пройдут в формате выездных туров в ФОКах Нижегородской области в Павлово, Дзержинске, Арзамасе, Городце и собственно в Нижнем Новгороде. Победитель регионального Отборочного этапа определится в серии плей-офф в феврале-марте 2018 года.



Участие в турнире принимают шесть команд: «Монолит» (Нижний Новгород), «Нижний Новгород», «Спартак» (Тумботино), «Уран» (Джержинск), «Легион» (Нижний Новгород), «Квант» (Нижний Новгород).

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