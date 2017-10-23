Капитан ЦСКА Андронов не примет участия во встрече со СКА

Московский ЦСКА назвал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Начало встречи — в 19:30 мск.
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Петров;
Нестеров — Марченко, Любимов — Шалунов — Капризов;
Пашнин — Макеев, Телегин — Григоренко — Скотт;
Науменков — Ожиганов, Кузьменко — Светлаков — Окулов.
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