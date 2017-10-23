Капитан ЦСКА Андронов не примет участия во встрече со СКА

Московский ЦСКА назвал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Начало встречи — в 19:30 мск.



Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Петров;

Нестеров — Марченко, Любимов — Шалунов — Капризов;

Пашнин — Макеев, Телегин — Григоренко — Скотт;

Науменков — Ожиганов, Кузьменко — Светлаков — Окулов.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Глава СДК объяснил снятие дисквалификации с Сергея Андронова на матч со СКА