Кинэн: КХЛ — сложная лига, с огромной конкуренцией и уровнем соперничества

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Адмирала» (2:3 Б).



«Мы, конечно, недовольны, что упустили такое серьёзное преимущество, но игра во многом определялась в неравных составах. Нам забили в большинстве, мы реализовали два большинства из четырёх, но в итоге всё свелось к игре вратарей. Голкипер соперника снова показал отличную игру. Почему на лёд не вышел Артурс Кулда? С ним всё в порядке, он здоров. Дело в том, что у нас сейчас девять защитников, включая Павла Воробья, который очень молод и, так сказать, не считается. Это обычная ротация, ничего другого.



Затяжная домашняя серия? Будем стараться побеждать, брать очки и улучшать позиции в турнирной таблице. У нас было очень много выездных игр, столько у других клубов не было на данный момент, поэтому мы понимаем, что если сейчас наладим атаку, то результаты будут лучше. Тонкость этого продолжительного отрезка в том, что у нас перерыв на Евротур как и у всех, поэтому этот период можно разделить на две домашние серии.



Проиграли три игры подряд по буллитам? Это сложная лига, здесь высокий уровень соперничества, огромная конкуренция. Нам нужно отрабатывать все элементы, в том числе и умение действовать при буллитах. Игра вратаря в таких случаях считается решающей. Очевидно, что наш вратарь солидно играет в основное время и в овертаймах, но пока буллиты являются его ахиллесовой пятой», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Адмирал» вновь одержал волевую победу над «Куньлунем» в серии буллитов