Игроки СКА Херсли и Барабанов не сыграют в «армейском» дерби с ЦСКА

Петербургский СКА назвал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, который пройдёт сегодня в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.



СКА:

Шестёркин (Коскинен);

Зубарев — Войнов, Ковальчук — Прохоркин — Плотников;

Хафизуллин — Рундблад, Широков — Коскиранта — Калинин;

Зуб — Гавриков, Гусев — Дацюк —Карпов;

Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.



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