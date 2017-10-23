Игроки СКА Херсли и Барабанов не сыграют в «армейском» дерби с ЦСКА

Петербургский СКА назвал состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, который пройдёт сегодня в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Зубарев — Войнов, Ковальчук — Прохоркин — Плотников;
Хафизуллин — Рундблад, Широков — Коскиранта — Калинин;
Зуб — Гавриков, Гусев — Дацюк —Карпов;
Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
ЦСКА победит СКА за счёт мотивации. Прогнозы на игровой день КХЛ
А «Йокерит» начнёт новую победную серию.