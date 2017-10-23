Энрот: моя цель — вернуться в НХЛ, там собраны все сильнейшие хоккеисты

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о желании вернуться в Национальную хоккейную лигу.



«При переходе в КХЛ, безусловно, определённые трудности возникли, но не скажу, что они были столь глобальными. Всё-таки это новая лига для меня, и понадобилось немного времени привыкнуть ко всему. Многое вокруг казалось абсолютно другим. Сейчас всё в порядке. Думаю, я освоился.



Отличий от НХЛ очень много. О них можно говорить долго. Тем не менее ни для кого не секрет, что НХЛ более сильная лига. Вряд ли кто-то сомневается в этом. Конечно, и здесь хватает классных хоккеистов, но за океаном собраны все сильнейшие представители нашего вида спорта.



Хотел бы я вернуться в НХЛ? Конечно. Это моя цель. Только не подумайте, что мне совершенно безразлично минское «Динамо». Я хочу помочь этой команде добиться поставленных целей в текущем сезоне и в данный момент сконцентрирован только на этом. Что будет с моей карьерой по завершении чемпионата? Тогда и посмотрим», — цитирует Энрота «Спортивная панорама».