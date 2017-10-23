«Северсталь» взяла верх над «Югрой», Гудачек оформил третий «сухарь» в сезоне

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене оказалась сильнее ханты-мансийской «Югры», игра закончилась со счётом 2:0. Подопечные Александра Гулявцева прервали неудачную серию из трёх поражений.
На 26-й минуте счёт открыл нападающий Александр Щербина, на 31-й минуте форвард Олег Яшин увеличил отрыв череповецкого коллектива, установив окончательный счёт в матче. Вратарь Юлиус Гудачев оформил третью в сезоне игру на ноль.
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