«Спартак» взял верх над «Барысом», несмотря на хет-трик Фрэттина

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу в овертайме встречи с астанинским «Барысом», матч закончился со счётом 4:3 ОТ. Команда Вадима Епанчинцева выиграла третий матч подряд.



В составе «Спартака» заброшенными шайбами сумели отметиться Артём Подшендялов, Бен Максвелл, Дмитрий Калинин и Вячеслав Лещенко. У «Барыса» хет-трик на свой счёт записал североамериканский нападающий Мэттьью Фрэттин, для которого подобное достижение стало первым за астанинский клуб.



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