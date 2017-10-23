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«Спартак» взял верх над «Барысом», несмотря на хет-трик Фрэттина

23 октября 2017, понедельник. 22:00 Хоккей

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу в овертайме встречи с астанинским «Барысом», матч закончился со счётом 4:3 ОТ. Команда Вадима Епанчинцева выиграла третий матч подряд.

В составе «Спартака» заброшенными шайбами сумели отметиться Артём Подшендялов, Бен Максвелл, Дмитрий Калинин и Вячеслав Лещенко. У «Барыса» хет-трик на свой счёт записал североамериканский нападающий Мэттьью Фрэттин, для которого подобное достижение стало первым за астанинский клуб.

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КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 3 2:0, 1:2, 0:1, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Подшендялов (Хохлачёв) – 13:48 (5x5), 2:0 – Максвелл (Радил, Стоа) – 19:03 (5x5), 2:1 – Фрэттин (Доус, Вей) – 24:29 (5x5), 3:1 – Калинин (Кулик, Радил) – 31:59 (5x4), 3:2 – Фрэттин – 33:57 (4x4), 3:3 – Фрэттин (Вей) – 47:42 (5x5), 4:3 – Лещенко (Осипов) – 62:18 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Спартак
Новости. Хоккей
23 октября 2017, понедельник
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