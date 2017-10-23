Ковальчук: такие матчи, как ЦСКА — СКА, надо проводить на других аренах

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Вроде неплохо, строго сыграли. Наверное, 50 минут здорово сзади действовали, играли на выезде, поэтому всё хорошо. Шестёркин выручил в нужный момент, нам повезло, первые два гола низом зашли, хорошо перед воротами закрыли. Выиграли и двигаемся дальше. Меня мало интересует, прибавил ли ЦСКА по сравнению с первым матчем. Обе игры были напряжёнными, хорошо, что обе выиграли. Не знаю, почему тренер меняет звенья, это вопрос к Олегу Валерьевичу. Прохоркин сегодня хорошо отдал пас, надеюсь, не последний. Ничего страшного, что в последних матчах не забивал, главное, побеждали. Было ли тяжело в большинстве без Херсли? Слава (Войнов) здорово играет, они равноценные игроки. «Йокерит» и ЦСКА — хорошие команды, обученные ребята, почти все ребята в сборных играют. В ЦСКА много молодых ребят, у них светлое будущее. Дело журналистов — писать об интригах в чемпионате, наше дело — выходить и выигрывать.



Посмотрим сейчас, какую победную фотографию буду выставлять в «Инстаграм», что-нибудь придумаем. У меня персональный фотограф есть, который со мной ездит и фотографирует меня. Я сам сейчас веду свой «инстаграм», начал с этого года, а то старшая дочка говорит: «Папа, ты отсталый человек, даже у меня есть «Инстаграм». За меня раньше вёл клуб, посмотрел комментарии под фотографиями и решил взять всё это в свои руки. Приятно общаться с болельщиками.



Если честно, такие матчи, как ЦСКА — СКА, надо делать на других аренах. Не знаю, почему на «Мегаспорте» не играют, там был бы полный стадион. Будем надеяться, в плей-офф там будет играть ЦСКА. Сил хватит, сейчас нормальный обычный график, мы же тренируемся каждый день. Просто кому-то впервые так, я через это проходил много раз, самое главное — восстановление. Чем становишься старше, тем меньше себе можешь позволить. Думаю, последние матчи СКА все были на приличных скоростях. В этом году у Доуса больше голов, чем игр. Мозякина никогда не надо забывать, и Никита Гусев в порядке», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.