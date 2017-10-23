«Слован» обыграл московское «Динамо», прервав свою серию поражений

Братиславский «Слован» на арене в Словакии взял верх над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Эдуарда Занковца сумела прервать свою неудачную серию из четырёх поражений.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Колби Дженовей, Зак Бойчак и Лукаш Кашпар, оформивший дубль. У «Динамо» забитые голы на свой счёт записали Владимир Брюквин и Андрей Кутейкин.



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