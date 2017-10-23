Епанчинцев — о Жамнове на лавке: у Алексея Юрьевича большой опыт, это помогает

Главный тренер московского “Спартака” Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с “Барысом”, в которой его подопечные победили в овертайме со счётом 4:3.



“Остались довольны игрой команды, кроме второго периода, когда позволили много вольностей сопернику и отдали им инициативу. Они нас за это наказали. Когда вели в счёте, был хороший момент у Стоа. Но мы не забили, и команда соперника сравняла.



Какие обязанности у Жамнова на лавке? У каждого из нас есть своё слово, мы друг другу помогаем. Здесь нет никаких новшеств. У Алексея Юрьевича большой опыт, и на данный момент это помогает. Естественно, когда нам забили третий гол, мы попытались успокоить игроков. Была атака с ходу, и мы посчитали нужным сделать паузу и попросили видеопросмотр на положение вне игры, чтобы сбить темп игры”, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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