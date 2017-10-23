М. Григоренко: ЦСКА не сумел закрыть Ковальчука, СКА не затерялся бы в НХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги встречи со СКА (2:5).



«Этот матч отличался от игры за Кубок открытия. В начале сезона притирались, а здесь сразу с первой смены ринулись в бой. Наши команды занимают первые места в своих дивизионах, так что встречались лидеры. Думаю, СКА не затерялся бы в НХЛ. У них собраны отличные хоккеисты. Видно, что все сыгранны. Многие команды могли бы выступить в НХЛ на достойном уровне.



У нас не получилось сдержать Ковальчука, Питер здорово разыграл большинство. Илью выводили на бросок, не удавалось перекрывать передачи. Всегда есть установка играть против лидеров жёстко, втыкаться в них. Вроде бы неплохо оборонялись, но то клюшку не там поставим, то бросок не заблокируем, то трафик на пятаке не создадим. Пару ненужных удалений схватили. Считаю, что и Шестёркин, и Коскинен — хорошие вратари. Оба играют на высоком уровне», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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