Е. Корешков: создали «Спартаку» комфортные условия для гола, нас не простили

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями от матча с «Спартаком», в котором астанинцы уступили сопернику в овертайме со счётом 3:4.



«Пропустили две ненужные шайбы и сами создали для соперника комфортные условия для взятия ворот. Сравняли счёт, но в овертайме, конечно, не совсем удачно сыграли, поэтому увозим всего лишь одно очко. Допустили ошибки. До этого мы тоже ошиблись, но во второй раз нас не простили.



Понятно, что мы стараемся сыграть лучше. У нас есть ещё сутки на размышления. Посмотрим игру, разберём. Второе, третье и четвёртое звенья тоже стараются создавать моменты, но бывает так, что соперники их перекрывают. Матч на матч не приходится. В следующем матче они постараются всё это воплотить в голы», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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