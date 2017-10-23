Скабелка: у «Торпедо» сегодня было больше шансов, но «Авангард» спас Фурх

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (2:1).



«Предполагали, как будет играть соперник. «Торпедо» проиграло дома «Барысу», поэтому предполагали, что будет очень много давления со стороны соперника, что будет много бросков. Где-то Фурх помог, где-то какие-то моменты перетерпели. Возможно, у «Торпедо» сегодня было больше шансов, особенно последний момент: выход «2 в 1» мог решить исход встречи. Фурх нас сегодня спас, оставил в игре, после этого нам удалось забить. Победа – всегда победа, мы ей рады.



На что обращали внимание? Нам было важно обезопасить свой пятак. Не всегда нам это удавалось, но, в принципе, ребята справлялись. Были опасные моменты. Когда играют команды, которые любят атаковать, играть в такой силовой, агрессивный хоккей, без моментов, наверное, сложно представить такую игру. Еще раз говорю, это мастерство игроков — тех, кто создает моменты, и вратаря, тех кто обороняется. Были моменты у нас, были моменты у «Торпедо». Наверное, нам больше сегодня повезло», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Динамо» может расстаться с Артюхиным. Инсайды от Панышева и Ерыкалова Кого вернёт «Магнитка» и как долго Жамнов будет на тренерской лавке «Спартака».