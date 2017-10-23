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Дуайер: знали, что «Витязь» будет очень стараться выиграть сегодня

23 октября 2017, понедельник. 23:36 Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Витязем» (0:4).

«Мы знали, что «Витязь» будет очень стараться выиграть сегодня. Хозяева сильно провели первый период. Они играли мощно, быстро, использовали свои возможности. Это был непростой отрезок матча для нас. «Витязь» сумел открыть счёт. Догонять всегда непросто. Тем более соперник забил ещё дважды в большинстве. Причем нам удалось выстоять втроём против пятерых, но затем хозяевам повезло и они все же реализовали лишнего. Таким образом, обе команды работали сегодня, бились, но многое решила первая же пропущенная шайба», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

«Витязь» разгромил минское «Динамо», прервав серию из шести поражений
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Динамо Минск Горди Дуайер
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23 октября 2017, понедельник
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