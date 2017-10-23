В. Белов: серия поражений «Витязя» затянулась, даже какой-то инфаркт был

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился эмоциями после победы над минским «Динамо» (4:0).



«Для нас матч действительно был очень важным. Серия поражений затянулась. При неплохой игре в обороне в матчах на выезде мы много пропускали. Даже какой-то инфаркт был. Сегодня сыграли на ноль первый матч. Во-вторых, хорошо, что забили. Этого нам не хватало. Потому что в предыдущих матчах забивали по одной шайбе и это было сложно переломить. Матчи не выигрываются одной шайбой. И самое главное — сегодня никто не выпадал, что в других матчах случалось. Огромное желание было, самоотдача. Сегодня на льду была единая команда и, думаю, мы заслуженно победили», — цитирует Белова официальный сайт «Динамо».