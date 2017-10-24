Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-1946» одержал десятую победу подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.



ХК «Саров» одержал домашнюю победу над усть-каменогорским «Торпедо» — 4:1.

«Дизель» на своей арене уступил «Сарыарке» — 1:3.

В Молодёжной хоккейной лиге прошло шесть игр.



«Амурские Тигры» взяли верх над «Атлантами» — 4:1.

«Тайфун» в результативной встрече проиграл «Чайке» — 3:5.

ХК «Рига» потерпел разгромное поражение во встрече с «Серебряными Львами» — 0:6.

«Локо» разгромил «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 5:0.

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» — 1:3.

«Капитан» дома не справился со «СКА-1946» — 1:2.