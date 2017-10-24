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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-1946» одержал десятую победу подряд

24 октября 2017, вторник. 00:02 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.

ХК «Саров» одержал домашнюю победу над усть-каменогорским «Торпедо» — 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 18:30 МСК
ХК Саров
Саров
4 : 1 0:0, 2:0, 2:1
Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 – Курбатов (Мищенко) – 22:46 (5x4), 2:0 – Коннов (Парфирьев) – 39:49 (5x5), 2:1 – Беляев (Рымарев) – 44:50 (5x5), 3:1 – Коннов (Хасаншин, Мисников) – 55:03 (5x5), 4:1 – Мисников (Коннов) – 59:59 (en)

«Дизель» на своей арене уступил «Сарыарке» — 1:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
1 : 3 0:0, 0:3, 1:0
Сарыарка
Караганда
0:1 – Ердаков (Сарваров) – 23:41 (5x5), 0:2 – Соколов (Валицкий) – 35:28 (5x5), 0:3 – Сарваров (Сиксна, Ердаков) – 39:17 (5x4), 1:3 – Мироманов (Груздев, Тарасов) – 42:22 (5x5)

В Молодёжной хоккейной лиге прошло шесть игр.

«Амурские Тигры» взяли верх над «Атлантами» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
4 : 1 3:0, 0:1, 1:0
Атланты
Московская область
1:0 – Линник (Ядрёнов, Недилько) – 01:23 (5x5), 2:0 – Волошин (Заседа, Лушников) – 08:24 (5x5), 3:0 – Мартынов (Беляков) – 12:31 (5x5), 3:1 – Христов (Дудкин, Шакиров) – 34:20 (5x4), 4:1 – Бабушкин (Линник, Недилько) – 59:59 (5x4)

«Тайфун» в результативной встрече проиграл «Чайке» — 3:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
3 : 5 1:1, 1:3, 1:1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Клопов (Шаманин, Коломаров) – 09:29 (5x5), 1:1 – Кочкарёв (Александров, Тимофеев) – 13:03 (5x4), 1:2 – Жилов (Рунов) – 20:18 (5x4), 1:3 – Поносов (Шабловский, Козлов) – 27:20 (5x5), 2:3 – Ткачков (Зайцев) – 30:06 (5x4), 2:4 – Поносов (Васильев) – 33:59 (5x5), 2:5 – Коротин (Жилов) – 53:33 (5x4), 3:5 – Калинин (Тимофеев, Кочкарёв) – 59:59 (5x4)

ХК «Рига» потерпел разгромное поражение во встрече с «Серебряными Львами» — 0:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 13:00 МСК
ХК Рига
Рига
0 : 6 0:2, 0:3, 0:1
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Чернов (Ибрагимов, Сахокия) – 09:53 (5x5), 0:2 – Кривошеев (Ибрагимов, Чернов) – 16:40 (5x4), 0:3 – Яковлев (Галыгин, Селютин) – 26:35 (5x5), 0:4 – Галыгин (Селютин) – 36:06 (5x5), 0:5 – Чернов (Сахокия) – 36:53 (5x5), 0:6 – Тюнеев (Шкоденко, Калмыков) – 45:18 (5x5)

«Локо» разгромил «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 5:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
5 : 0 3:0, 1:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Стальнов (Яковенко) – 03:32 (5x5), 2:0 – Штайгер (Аноховский, Гизатуллин) – 16:21 (5x5), 3:0 – Лисин – 16:40 (5x5), 4:0 – Малышев (Денисенко, Зенчиков) – 23:13 (5x5), 5:0 – Павликов (Цыганов, Лисин) – 41:13 (5x5)

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
Крылья Советов
Москва
1:0 – Михайлов (Панкратов) – 15:46 (5x5), 1:1 – Ермачихин (Михасёнок, Копылов) – 23:32 (5x5), 1:2 – Садретдинов (Сыроежкин) – 31:55 (5x5), 1:3 – Полуэктов (Садретдинов, Кевлин) – 49:16 (5x5)

«Капитан» дома не справился со «СКА-1946» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Царюк (Милёхин, Шабаров) – 03:22 (5x4), 1:1 – Капкин (Семыкин, Дорофеев) – 19:05 (5x4), 1:2 – Жигалов (Сультеев) – 49:13 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
24 октября 2017, вторник
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00:02 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-1946» одержал десятую победу подряд
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