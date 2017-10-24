Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Торонто» прервал серию из четырёх побед «Лос-Анджелеса»

24 октября 2017, вторник. 04:55 Хоккей

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» взяли верх над «Лос-Анджелес Кингз», прервав серию из четырёх побед калифорнийцев. Игра завершилась со счётом 3:2.

Мэтт Мартин вывел канадцев вперёд на шестой минуте, во втором периоде соперники обменялись точными бросками в исполнении Тайлера Бозака и Адриана Кемпе. В заключительном периоде Патрик Марло забил третий гол хозяев, гости ответили взятием ворот в исполнении Тревора Льюиса, установив окончательный результат.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду более 23 минут, не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Мартин (Полак, Марнер) – 05:46 (5x5), 2:0 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 34:44 (5x4), 2:1 – Кемпе (Льюис, Даути) – 35:42 (5x5), 3:1 – Марло (Райлли, Кадри) – 42:53 (5x5), 3:2 – Льюис – 52:19 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Торонто Мэйпл Лифс Никита Зайцев
Новости. Хоккей
24 октября 2017, вторник
04:55 «Торонто» прервал серию из четырёх побед «Лос-Анджелеса»
04:34 «Сан-Хосе» нанёс поражение «Рейнджерс», Бучневич отметился передачей
00:12 Бергстрём: «Сибирь» сыграла не лучшим образом, но и Рига — не слабая команда
00:02 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-1946» одержал десятую победу подряд
23 октября 2017, понедельник
23:53 Анкипанс: вера в себя — волнообразная, рижское «Динамо» не выдержало напряжения
23:51 П. Зубов: «Сибирь» в первом периоде спала, но заработала два очка в копилочку
23:48 В. Белов: серия поражений «Витязя» затянулась, даже какой-то инфаркт был
23:36 Дуайер: знали, что «Витязь» будет очень стараться выиграть сегодня
23:17 Гулявцев: «Северсталь» не хотела уходить в глухую оборону, просили атаковать
23:09 Емелин: у «Югры» кончились эмоции, без заброшенных шайб выиграть тяжело
22:48 Скабелка: у «Торпедо» сегодня было больше шансов, но «Авангард» спас Фурх
22:44 Скудра: ребята, о ситуации с задержкой зарплат игроки «Торпедо» даже не думают
22:42 Е. Корешков: создали «Спартаку» комфортные условия для гола, нас не простили
22:38 М. Григоренко: ЦСКА не сумел закрыть Ковальчука, СКА не затерялся бы в НХЛ
22:36 Епанчинцев — о Жамнове на лавке: у Алексея Юрьевича большой опыт, это помогает
22:35 Войнов: такой щелчок, как у Херсли, не натренировать, я игрок другого плана
22:33 «Слован» обыграл московское «Динамо», прервав свою серию поражений
22:31 Илья Ковальчук оформил шестой хет-трик за карьеру в КХЛ
22:28 Ковальчук: такие матчи, как ЦСКА — СКА, надо проводить на других аренах
22:26 Ожиганов: даст бог, ЦСКА ответит СКА в плей-офф Кубка Гагарина
22:17 И. Никитин: ЦСКА старался и создавал моменты, но получилось неприглядно
22:16 Хет-трик Ковальчука на глазах Павла Буре с сыном — в фоторепортаже ЦСКА — СКА
22:15 Трушков: эта игра была нашей, у «Спартака» сейчас эмоциональный подъём
22:13 Знарок: у Херсли повреждение, Дацюку дадим отдохнуть, к Олимпиаде он будет готов
22:09 «Витязь» — «Динамо» Мн: Энрот ударил соперника блином и получил 25 минут штрафа
22:04 «Сибирь» отыграла две шайбы на 60-й минуте и одолела «Динамо» Р по буллитам
22:00 «Спартак» взял верх над «Барысом», несмотря на хет-трик Фрэттина
21:49 Хет-трик Ильи Ковальчука помог СКА одержать победу над ЦСКА в «армейском» дерби
21:45 «Витязь» разгромил минское «Динамо», прервав серию из шести поражений
21:38 Защитник Андрей Миронов возвращён в «Колорадо» из фарм-клуба
21:26 «Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Авангарду»
21:19 «Северсталь» взяла верх над «Югрой», Гудачек оформил третий «сухарь» в сезоне
21:05 «Локомотив» забил четыре гола за 21 минуту и обыграл «Йокерит»
21:00 Итоги игровой недели для российских хоккеистов в НХЛ, АХЛ, CHL, NCAA и USHL
20:31 Александр Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» из-за травмы
20:12 Форвард «Локомотива» Красковский в 25-й игре забросил свою первую шайбу в сезоне
19:58 Было ли на матче «Куньлунь» — «Адмирал» 1400 зрителей?
19:42 «Питтсбург» выставил на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли — вратаря Ниеми
19:35 Главный тренер СКА Олег Знарок проводит свой 500-й матч в чемпионатах России
19:14 Энрот: моя цель — вернуться в НХЛ, там собраны все сильнейшие хоккеисты
19:13 Никита Кучеров стал второй звездой недели в НХЛ, Стэмкос — первая звезда
18:46 Александров: игроки «Адмирала» Шанхай не смотрели, хотели быстрее восстановиться
18:38 Игроки СКА Херсли и Барабанов не сыграют в «армейском» дерби с ЦСКА
18:37 Кинэн: КХЛ — сложная лига, с огромной конкуренцией и уровнем соперничества
18:26 Капитан ЦСКА Андронов не примет участия во встрече со СКА
Все новости RSS
Партнерский контент