«Торонто» прервал серию из четырёх побед «Лос-Анджелеса»

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» взяли верх над «Лос-Анджелес Кингз», прервав серию из четырёх побед калифорнийцев. Игра завершилась со счётом 3:2.



Мэтт Мартин вывел канадцев вперёд на шестой минуте, во втором периоде соперники обменялись точными бросками в исполнении Тайлера Бозака и Адриана Кемпе. В заключительном периоде Патрик Марло забил третий гол хозяев, гости ответили взятием ворот в исполнении Тревора Льюиса, установив окончательный результат.



Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду более 23 минут, не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-2».