Голы Кучерова, сейвы Василевского — в топ-10 моментов россиян недели НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов россиян прошедшей игровой недели.
10. Гол Павла Бучневича в матче с «Питтсбург Пингвинз».
9. Гол Никиты Кучерова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
8. Сейв Сергея Бобровского на Брэйдене Пойнте в матче с «Тампой».
7. Гол Никиты Кучерова в матче с «Детройт Ред Уингз».
6. Сейв Андрея Василевского в матче с «Детройт Ред Уингз».
5. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
4. Гол Александра Овечкина в матче с «Детройт Ред Уингз».
3. Сейв Сергея Бобровского на Адриане Кемпе в матче с «Лос-Анджелес Кингз».
2. Гол Владислава Наместникова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
1. Сейв Андрея Василевского в матче с «Питтсбургом».
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