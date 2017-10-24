Голы Кучерова, сейвы Василевского — в топ-10 моментов россиян недели НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов россиян прошедшей игровой недели.

10. Гол Павла Бучневича в матче с «Питтсбург Пингвинз».

9. Гол Никиты Кучерова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

8. Сейв Сергея Бобровского на Брэйдене Пойнте в матче с «Тампой».

7. Гол Никиты Кучерова в матче с «Детройт Ред Уингз».

6. Сейв Андрея Василевского в матче с «Детройт Ред Уингз».

5. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

4. Гол Александра Овечкина в матче с «Детройт Ред Уингз».

3. Сейв Сергея Бобровского на Адриане Кемпе в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

2. Гол Владислава Наместникова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

1. Сейв Андрея Василевского в матче с «Питтсбургом».

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

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