«Торонто» — «Сан-Хосе»: Марло коньком порезал лицо Даути

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингз» защитник «королей» Дрю Даути получил небольшое повреждение.



Во втором периоде Даути пытался остановить нападающего «Торонто» Патрика Марло, а когда вошёл с ним в контакт, соперник поднял ногу и коньком попал в лицо защитнику.



Даути получил рассечение носа, но избежал серьёзной травмы, так как на шлеме был защитный визор, и продолжил игру.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Торонто», Даути отметился голевой передачей, Марло — победным голом.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте Sportsnet.