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«Торонто» — «Сан-Хосе»: Марло коньком порезал лицо Даути

24 октября 2017, вторник. 08:20 Хоккей

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингз» защитник «королей» Дрю Даути получил небольшое повреждение.

Во втором периоде Даути пытался остановить нападающего «Торонто» Патрика Марло, а когда вошёл с ним в контакт, соперник поднял ногу и коньком попал в лицо защитнику.

Даути получил рассечение носа, но избежал серьёзной травмы, так как на шлеме был защитный визор, и продолжил игру.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Торонто», Даути отметился голевой передачей, Марло — победным голом.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте Sportsnet.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Торонто Мэйпл Лифс Дрю Даути Патрик Марло
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