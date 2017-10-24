Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Бучневича — пять бросков, у Зайцева — «-2»

В ночь с 23 на 24 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось два матча, в которых приняли участие два российских игрока. Нападающий Павел Бучневич отметился голевой передачей, заработав показатель полезности "+1", а также нанёс пять бросков в створ ворот, но «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 1:4. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев закончил матч с показателем полезности "-2", а его команда обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2.
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Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|5
|+1
|15.37
|1 из 1
|0
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|1
|-2
|23.22
|-
|2
|1