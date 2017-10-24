Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Бучневича — пять бросков, у Зайцева — «-2»

В ночь с 23 на 24 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось два матча, в которых приняли участие два российских игрока. Нападающий Павел Бучневич отметился голевой передачей, заработав показатель полезности "+1", а также нанёс пять бросков в створ ворот, но «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 1:4. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев закончил матч с показателем полезности "-2", а его команда обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2.

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