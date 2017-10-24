Купер – о Сергачёве: нельзя просто попасть в НХЛ и сразу получить «Норриса»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал выступление Михаила Сергачёва в этом сезоне. 19-летний защитник, перешедший в стан «молний» из «Монреаль Канадиенс» летом в результате обмена, в девяти матчах набрал 8 (3+5) очков и занимает пятое место в списке бомбардиров-защитников НХЛ.

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«У него хорошие габариты, он крепок физически, хорошо видит поле, умеет бросать. Ему надо научиться играть в НХЛ. Не получится просто попасть в состав команды НХЛ, заиграть на этой позиции и сразу же получить приз Норриса. Надо сыграть 200 или 300 матчей, чтобы почувствовать НХЛ. Но его прогресс вдохновляет. Нас радует его игра», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.