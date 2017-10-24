Бадюков — о плотном календаре: тяжелее всего клубам, где результат даёт 1 звено

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков согласился с мнением, что плотность календаря в текущем сезоне КХЛ мешает средним по силе командам.

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“Не убивает ли интригу в чемпионате слишком плотный календарь? Я согласен с этим. Об этом говорят не только Назаров, Гулявцев и Белов, есть ещё другие недовольные. Хоккей — игра контактная, и чем больше игрок проводит времени на льду, тем больше он вступает в контакт с шайбой и соперниками. И при этом больше шансов получить травму. Естественно, здесь преимущество у тех команд, у которых больше глубина состава. Но у нас короткий, олимпийский сезон. Сейчас почти половина регулярного чемпионата уже сыграна. К середине января уже будут понятны очертания тех команды, которые попадут в плей-офф, чего раньше не было. Перед Играми в Сочи мы, если не ошибаюсь, позже собирались. Но тогда была домашняя Олимпиада, а сейчас она пройдёт в Корее, туда будет долгий перелёт. Так что у нас всё для сборной и её победы. Здесь нет ничего удивительного.

У нас скомканный чемпионат, и, что самое интересное, любой перерыв на Евротур дал бы шанс игрокам отдохнуть. Но его-то нет. Он появится только через месяц, когда «сборники», которые хотят доказать своё право сыграть на Олимпиаде, поедут туда. И получится так, что одна нагрузка наложится на другую. Я думаю, что кандидаты в сборную понимали, как нужно готовиться к этому сезону, и учли это. Как бы у нас ещё не было больше травм после этапов Евротура.

По ходу чемпионата травмы неизбежны, но они накладывают отпечаток. Матч на матч не приходится, и мы видим, что временами команды начинают проседать, особенно те, у которых делает результат всего одно звено. Этим командам тяжелее всего”, — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.