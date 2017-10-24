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Нападающий «Анахайма» Ивз госпитализирован с аутоиммунным заболеванием

24 октября 2017, вторник. 10:28 Хоккей

Нападающий «Анахайм Дакс» Патрик Ивз госпитализирован с аутоиммунным заболеванием – синдромом Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует периферийную нервную систему.

Ивз находится в стабильном состоянии. Ранее он обратился к врачам из-за чувства слабости, после чего ему поставили диагноз и определили в палату интенсивной терапии. За несколько дней состояние хоккеиста стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. Клуб ожидает, что форвард сможет полностью восстановиться.

33-летний Ивз в прошедшем сезоне показал лучшую результативность в карьере, набрав 51 (32+19) очко. Он перешёл в «Анахайм» по ходу чемпионата из «Даллас Старз», а летом продлил с «утками» контракт на три года. В этом сезоне он провёл два матча и забил один гол, не выходил на лёд с 13 октября.

Источник: Официальный сайт "Анахайм Дакс" Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс
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