Нападающий «Анахайма» Ивз госпитализирован с аутоиммунным заболеванием

Нападающий «Анахайм Дакс» Патрик Ивз госпитализирован с аутоиммунным заболеванием – синдромом Гийена-Барре, при котором иммунная система атакует периферийную нервную систему.



Ивз находится в стабильном состоянии. Ранее он обратился к врачам из-за чувства слабости, после чего ему поставили диагноз и определили в палату интенсивной терапии. За несколько дней состояние хоккеиста стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. Клуб ожидает, что форвард сможет полностью восстановиться.



33-летний Ивз в прошедшем сезоне показал лучшую результативность в карьере, набрав 51 (32+19) очко. Он перешёл в «Анахайм» по ходу чемпионата из «Даллас Старз», а летом продлил с «утками» контракт на три года. В этом сезоне он провёл два матча и забил один гол, не выходил на лёд с 13 октября.