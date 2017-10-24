Реванш «Ак Барса» и Крикунова и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

Сегодня, 24 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча. Мы предлагаем вам спрогнозировать исходы следующих встреч:
Чёрная серия «Металлурга» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ
Команде из Магнитогорска помогут только кадровые изменения.
— «Салават Юлаев» — «Лада»
— «Нефтехимик» — «Металлург»;
— «Ак Барс» — «Автомобилист»;
— ХК «Сочи» — «Трактор».
Принять участие в опросе также можно на Playbuzz.
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