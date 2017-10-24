Светлов: ЦСКА пытается играть красивее, чем в прошлых сезонах, но результата нет

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился впечатлениями от матча ЦСКА – СКА, который завершился победой питерских «армейцев» со счётом 5:2.

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.

«Конечно, такого уровня соперничества, как в матчах СКА — ЦСКА, нам в КХЛ во многих других играх в последние годы не хватает. То, что увидел на Ленинградском проспекте — плотный, быстрый, современный хоккей, мне понравилось.



Результат всегда по игре. У ЦСКА очень мощный кадровый потенциал — и во многих эпизодах мы в этом убедились. Но всё-таки именно СКА пока показывает более цельный, если хотите, системный хоккей. В итоге — вторая в сезоне победа в дерби. И плюс 20 очков от ЦСКА в турнирной таблице. Огромный отрыв для трети дистанции!



Сегодня у ЦСКА много игроков первых-вторых троек, конкуренция очень серьёзная. Однако любой команде нужны и третьи-четвёртые звенья, которые играют проще, но где-то и надёжнее, стабильнее, на команду. Летом ЦСКА анонсировал свои планы уйти, скажем так, от рабоче-крестьянского хоккея, который позволял «армейцам» три года подряд выигрывать регулярный чемпионат. Сейчас, получается, идёт перестройка стиля, клуб пытается играть красивее, но результата нет», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

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