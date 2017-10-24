Салливан: АХЛ — отличный вариант для Ниеми, чтобы поработать над своей игрой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал решение выставить на драфт отказов обладателя кубка Стэнли вратаря Антти Ниеми. Если ни одна команда НХЛ не заберёт его, он будет отправлен в АХЛ. В текущем сезоне Ниеми провёл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайбы за игру и отражая 79,7% бросков.



«Идеальный сценарий — отправка Ниеми в «Уилкс-Барре», где он сможет поработать над своей игрой. Если он отправится в АХЛ, это будет отличный вариант. Он получит возможность попасть в идеальные условия и набрать уверенности в обстановке, где ставки не так высоки, как у нас здесь.



Что касается Джарри и Десмита, то это два хороших молодых вратаря. Когда мы подписывали контракт с Ниеми, то знали, что у нас есть Тристан и Десмит – два молодых голкипера с большим потенциалом», — цитирует Салливана Pittsburgh Tribune Live.

«Питтсбург» выставил на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли — вратаря Ниеми