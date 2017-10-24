Гол с неудобной Кучерова, шайба Панарина и другие моменты недели НХЛ в слоу-мо

НХЛ представила подборку лучших моментов прошедшей игровой недели в режиме съёмки супер слоу-мо.



В видео попали шайба Никиты Кучерова с неудобной руки в ворота «Сент-Луис Блюз», гол Артемия Панарина в ворота Хенрика Лундквиста, гол Брэндона Саада с передачи Патрика Кейна в матче с «Нэшвилл Предаторз», шайба Остона Мэттьюса в овертайме игры с «Детройт Ред Уингз», шайба Давида Пастрняка в игре с «Ванкувер Кэнакс», силовые приёмы Мэтта Мартина и Джейми Бенна, сейвы Роберто Луонго и Петера Будая и другие моменты.

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.