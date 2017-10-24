Каспарайтис: у «Вегаса» всё идёт как по маслу, и Шипачёву сложно закрепиться

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением о перспективах нападающего «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва закрепиться в НХЛ.

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«Первую игру за «Вегас» Вадим провёл прилично. Понимаете, его команда начала мощно, это немного странно. Все думали, что они будут играть средне, но вы посмотрите, как сильно они стартовали! Поэтому сложно закрепиться в составе в клубе, в котором всё идёт как по маслу. Влиться в коллектив, получать большое время. Когда начнётся провал у «Вегаса», тогда и будет видно, кто и где, кто и чего стоит. Вадиму надо быть позитивным, работать, стараться и ждать своего шанса. Он наступит. И если он им воспользуется, то будущее в НХЛ у него появится», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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