Гудачек поиграл в бейсбол на льду после победного матча с «Югрой»

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (2:0) устроил очередное представление для болельщиков.



В этот раз словацкий голкипер попробовал сыграть в бейсбол на льду, отбивая теннисный мячик битой. Ранее он уже танцевал «Калинку-малинку», играл в футбол и пил пиво, жонглировал мячами, балансировал клюшкой на голове. Гудачек устраивает свои шоу после каждой победы и прославился этим в YouTube.

Гудачек: спою «рюмку водки», если «Северсталь» выйдет в плей-офф Тот самый вратарь-шоумен из YouTube пришёл в редакцию «Чемпионата».

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.