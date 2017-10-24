Каспарайтис: травмы «Блюз» сказываются на Тарасенко — одному забивать тяжело

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис считает, что из-за травм игроков «Сент-Луис Блюз» соперники уделяют Владимиру Тарасенко повышенное внимание и ему тяжелее забивать. В девяти матчах сезона на счету россиянина 9 (5+4) очков.

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«На Владимира оказывается большое давление, он и сам понимает, что должен постоянно забивать. Россиянин — главный хоккеист в «Сент-Луисе». У «Блюз» много игроков разыгрывающего плана, которые могут в том числе и забить, но они травмированы. Это сказывается на Тарасенко, потому что одному забивать шайбы в НХЛ тяжело. Важно, чтобы тебе могли грамотно отдать, сыграть в пас. Все соперники «блюзменов» сосредотачиваются на Тарасенко, Володе тяжело. Но и здесь есть определённый плюс. Когда всё внимание на одном человеке, то освобождаются другие хоккеисты. Тарасенко надо быть командным игроком, показывать то, на что он способен. Это хоккеист высокого уровня. С такими физическими габаритами он выполнит свою работу, не сомневаюсь», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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