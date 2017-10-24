А. Юдин: СКА всех обыгрывает, и Москве не нравится, в ЦСКА же вложили кучу денег

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал заявление министра спорта РФ Павла Колобкова, что КХЛ не хватает конкуренции и равных условий.

Министр спорта — об отсутствии конкуренции в КХЛ: это убивает интерес к хоккею

«КХЛ уже доказала своим плей-офф, что конкуренция высокая, сколько было классных игр. Мы вышли на новый уровень и стали конкурентами для Америки. У нас в лиге представлены команды из Китая, Финляндии, Латвии, Словакии. Просто в данный момент СКА стал всех обыгрывать, и Москве не нравится, потому что все связаны с ЦСКА. Как только СКА обыграл с таким счётом ЦСКА, а они вложили кучу денег в клуб, то сразу питерская команда стала всем неудобна. А до этого СКА часто обыгрывали. Сейчас мы не там ищем.

КХЛ — сильнейшая лига, она конкурент НХЛ. Вот начали потихоньку внедрять в прессу, как обычно, надо всё испортить. Надо радоваться, что у нас играют великие хоккеисты — Дацюк и Ковальчук. Нужно, наоборот, поддерживать нашу лигу. У нас же нет футбола. С хоккеем у нас всё хорошо, надо его хвалить, а хаять другие виды спорта.

СКА лидирует с отрывом от конкурентов в 20 очков? До этого ЦСКА в СССР всех обыгрывал, и было это нормально. Другое дело, что семь лет подряд у нас была шикарная команда СКА, в которую вкладывали большие деньги, и её часто обыгрывали. Все смеялись над СКА: «Вот набрали миллионеров, а мы вас обыгрываем». Но я всегда говорил, что придёт и время Питера. Пусть теперь вся страна тренируется и немножко годик потерпит, чтобы научиться правильно играть в хоккей. Как говорил Петров, теперь у всех маленькие штанишки, надо купить большие и тренироваться», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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