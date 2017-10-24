Беднар: я многого жду от Якупова, но не хочу быть к нему несправедливым

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал, что ожидает от нападающего Наиля Якупова лучшей игры, чем в последних матчах. В третьем периоде игры с «Сент-Луис Блюз» (3:4) Якупов не провёл ни одной смены, а после матча Беднар охарактеризовал его как «пассажира». Россиянин набрал 5 (3+2) очков в первых четырёх матчах сезона при показателе полезности «+6», а в следующих четырёх – ноль при показателе полезности «-2». В игре с «Даллас Старз» Якупов должен выйти в звене с Мэттом Дюшейном и Габриэлем Ландескогом.



«У меня большие ожидания в отношении Якупова просто из-за того, как он выглядел в тренировочном лагере и в первых четырёх или пяти матчах сезона. В его игре произошёл небольшой спад в последних двух-трёх матчах, но то же самое можно сказать и об остальной команде. Я не хочу быть к нему несправедливым. У нас с ним состоялся разговор, я жду, что он правильно отреагирует, думаю, он может», — цитирует Беднара BSN Denver.

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