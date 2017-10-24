Стэмкос: жду, что Сергачёв останется в НХЛ. Он уверен в себе и жаждет быть здесь

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре 19-летнего защитника Михаила Сергачёва. В девяти матчах сезона он набрал 8 (3+5) очков. Россиянин может быть отправлен в молодёжную команду перед 10-м матчем или остаться в НХЛ, тогда его контракт вступит в силу.



«Он с первого дня тренировочного лагеря говорил, что попадёт в команду. Некоторые могут подумать, что это смелое заявление от молодого парня. Но я считаю, что этим он показал себя как человек, который жаждет быть здесь, который уверен в своих способностях. Мы начинаем это видеть. Чувствуется, что он уверен в себе, что ему комфортно. Я ожидаю, что он останется в команде, но посмотрим. Не я принимаю такие решения», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

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