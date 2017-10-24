Сергачёв — об игре в основе: не думаю о своих шансах, каждый день — новый вызов

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о необходимости выкладываться в каждом матче.



«Мой первый гол? Это лучшее чувство в мире, после него прибавилось уверенности. У „Тампа-Бэй“ отличная, быстрая и мастеровитая команда. С этими парнями очень весело играть.



Думаю ли я о том, останусь ли в команде перед 10-м матчем? На самом деле нет. Каждый день для меня — новый вызов, я должен всё время набирать уверенность и становиться лучше. Даже если я проведу больше 10 матчей в основе, всегда можно потерять место в составе», — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.

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