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Вратарь минского «Динамо» Энрот дисквалифицирован на один матч за удар блином

24 октября 2017, вторник. 15:20 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Динамо» (Минск) (4:0). Напомним, вратарь гостей Юнас Энрот ударил форварда хозяев Борну Рендулича вратарским блином.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на голкипера «Динамо» Юнаса Энрота наказание по Правилу 540 в, п. 7 (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь» — «Динамо» Мн: Энрот ударил соперника блином и получил 25 минут штрафа
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск Юнас Энрот
Новости. Хоккей
24 октября 2017, вторник
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