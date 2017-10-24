Вратарь минского «Динамо» Энрот дисквалифицирован на один матч за удар блином

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Динамо» (Минск) (4:0). Напомним, вратарь гостей Юнас Энрот ударил форварда хозяев Борну Рендулича вратарским блином.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на голкипера «Динамо» Юнаса Энрота наказание по Правилу 540 в, п. 7 (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



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