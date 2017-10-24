Скаут — об Андрее Свечникове: его невозможно остановить, он уже готов к НХЛ

Сотрудник скаутского бюро НХЛ Карл Стюарт поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова.



«Мне кажется, что если и есть игрок, готовый к НХЛ прямо сейчас, то это Свечников. У него очень мощный шаг. При желании он опускает плечо, поворачивается и уже обходит тебя. Его невозможно остановить. Его бросок дает ему кучу времени и пространства, а также у него есть умение танцевать вокруг тебя. Это волшебник на позиции в полборта в большинстве. Это игрок уровня НХЛ, который сейчас выступает в ОХЛ», — цитирует скаута официальный сайт лиги.

Андрей Свечников родился в Барнауле 26 марта 2000 года. Там же начал заниматься хоккеем, позже стал выступать в системе казанского «Ак Барса». Выиграл бронзовые медали ЮЧМ в составе сборной России. В нынешнем сезоне выступает за «Барри Кольтс» в OHL, где набрал 14 (10+4) очков в десяти матчах до получения тяжёлой травмы. Считается одним из фаворитов драфта-2018.