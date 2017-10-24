Руководитель департамента судейства: Елесин провёл «нехороший» приём, подпрыгнул

Руководителем Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал двухматчевую дисквалификацию защитника «Локомотива» Александра Елесина и дисквалификацию на один матч вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота.



«Елесин провел «нехороший» силовой прием, первоначально идет воздействие в голову, он даже где-то подпрыгивает в этом эпизоде. Момент сложный, все происходит на большой скорости, и тяжело определить – была атаку в голову или это чистый силовой прием. К тому же это начало матча, и никто не думает, что такое может сразу произойти.



Энроту нужно было посмотреть на судью, который дает малый штраф атаковавшему его игрока, а также отменяет гол. Голкипер почему-то не оценил это, судья отреагировал правильно и хорошо разобрался в эпизоде. Такие действия – это уже чересчур. Есть же игроки, которые могут защитить вратаря, а он подвел команду и себя», — цитирует Горского официальный сайт лиги.



Посмотреть видео фола Елесина можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео фола Энрота можно на официальном сайте КХЛ.