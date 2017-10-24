Галуцен — о травме Ягра: за карьеру он пропустил мало матчей, это не просто так

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен поделился мнением о травме форварда Яромира Ягра, из-за которой тот пропустит около недели.



«Помешала ли ему самостоятельная летняя подготовка? На мой взгляд, Ягр был там, где надо. Он и сам чувствовал себя в хорошей форме. За всю свою карьеру Ягр пропустил не так много матчей. Думаю, это не просто так. Он очень много работает, и это хорошо. В нашем составе есть хоккеист, который провёл в лиге немало матчей и многое про себя понимает», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Калгари» поместил Ягра в список травмированных