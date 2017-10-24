Нападающий «Миннесоты» Паризе перенёс операцию и пропустит 8-10 недель

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе пропустит около 8-10 недель, информирует официальный сайт «Уайлд» со ссылкой на генерального менеджера Чака Флетчера. Хоккеист перенёс успешную операцию, и теперь его ждёт период восстановления.



33-летний хоккеист не принял участия ни в одном матче текущего сезона из-за повреждения спины, которое и вынудило его сделать операцию. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 53 (25+28) балла в 70 играх регулярного чемпионата.



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