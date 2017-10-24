Вайсфельд — о конкуренции в КХЛ: у нас отсутствует соревнование как таковое

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о конкуренции в Континентальной хоккейной лиге.



«Я могу сказать одно. Самая главная проблема в КХЛ – у нас отсутствует соревнование как таковое. Отсутствует оно потому, что любое соревнование предполагает равные условия для всех участников. А у нас все в разных условиях. Вот и всё. Как создать конкуренцию и равные условия в КХЛ? Очень просто. Регламент должен быть одинаковым для всех», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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Министр спорта — об отсутствии конкуренции в КХЛ: это убивает интерес к хоккею