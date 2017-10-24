Овечкин рассказал, что вчерашний инцидент на тренировке закончился синяком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал подробности инцидента на вчерашней тренировке, после чего он не сумел продолжить занятие из-за травмы. 32-летний россиянин в нынешнем сезоне набрал 11 (10+1) очков в 9 встречах.



«Овечкин рассказал, что в результате вчерашнего повреждения на тренировке отделался только синяком. Сообщил, что это несерьёзно», — рассказала в своём «твиттере» о ситуации североамериканский журналист Изабелль Хуршудян.



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