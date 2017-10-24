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«Сибирь» выставила на драфт отказов Сопина, «Куньлунь» — Кархунена

24 октября 2017, вторник. 19:44 Хоккей

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил об трансферных новостях.

«Куньлунь Ред Стар» поместил в список отказов голкипера Томи Кархунена. 27-летний вратарь провёл в сезоне девять матчей, отражая 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,29.

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«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Алексея Сопина. 30-летний нападающий принял участие в семи матчах за клуб, отметившись одной результативной передачей.

«Слован» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Юраем Безухом.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Сибирь ХК Слован Алексей Сопин
Новости. Хоккей
24 октября 2017, вторник
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