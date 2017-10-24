«Сибирь» выставила на драфт отказов Сопина, «Куньлунь» — Кархунена

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил об трансферных новостях.
«Куньлунь Ред Стар» поместил в список отказов голкипера Томи Кархунена. 27-летний вратарь провёл в сезоне девять матчей, отражая 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,29.
«Нам пора расстаться». Кольцов и ещё 12 игроков Востока, кого нужно менять
Среди них есть и Фёдор Малыхин.
«Сибирь» поместила в список отказов нападающего Алексея Сопина. 30-летний нападающий принял участие в семи матчах за клуб, отметившись одной результативной передачей.
«Слован» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Юраем Безухом.